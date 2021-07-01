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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً حاراً في المناطق الساحلية والصحراوية وصحواً بالمرتفعات الجبلية خلال

الأرصاد يحذّر من الأجواء الحارة وإضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من الأجواء الحارة وإضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً حاراً في المناطق الساحلية والصحراوية وصحواً بالمرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الأجواء بالمناطق الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع إمكانية تشكل قطع من السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة على تعز وإب وريمة والمحويت وغرب صنعاء وعمران وحجة وأجزاء من الهضاب الداخلية، والرياح نشطة نهاراً مثيرة للأتربة.

وأشار إلى أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون حاراً ورطباً نهاراً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال وخاصة على السواحل الغربية.

فيما يكون الطقس بالمناطق الصحراوية حاراً إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال تؤدي إلى التدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الوسطى والغربية منها.

وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائماً جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 35 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية أو الذاهبين إليها من الأجواء الحارة.. داعيا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.









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