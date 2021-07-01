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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح علي النصيري، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح النصيري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح النصيري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح علي النصيري، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ ناصر صالح علي النصيري وكافة آل النصيري بمديرية وضرة محافظة حجة بهذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية وسجله المشرف الزاخر بالعطاء علاوة على أدواره الاجتماعية المشهودة وسعيه لإصلاح ذات البين.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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