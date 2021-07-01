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أخبار
المؤتمر نت - هناك الكثير من عشاق تناول المانجو، تلك الفاكهة الصيفية ذات المذاق اللذيذ والتي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان

فوائد مذهلة لقشر المانجو ستجعلك حريصاً على تناوله

المؤتمرنت -
فوائد مذهلة لقشر المانجو ستجعلك حريصاً على تناوله
هناك الكثير من عشاق تناول المانجو، تلك الفاكهة الصيفية ذات المذاق اللذيذ والتي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان.

وتعد المانجو مصدر قوة للعديد من العناصر الغذائية من فيتامين أ ، ج ، ك، حمض الفوليك، المغنيسيوم، الكولين، البوتاسيوم وغيرها، وبينما يستمتع الناس عمومًا بتناول لب الفاكهة، إلا أن قشرها عادة ما يتم التخلص منه، ووفقًا للعديد من الدراسات وخبراء الصحة، حتى قشر المانجو مليء بالمركبات النباتية والألياف ومضادات الأكسدة التي قد تمنع العديد من الأمراض بل وتبطئ الشيخوخة، وذلك وفقًا لموقع onlymyhealth، الذي استعرض الفوائد الصحية لقشر المانجو:

- يساعد في منع الأمراض
في حين أن لب المانجو نفسه يساعد في محاربة الأمراض المختلفة، فإن قشرها أكثر فائدة في مكافحة بعض الأمراض، فتقلل الفيتامينات والكاروتينويد والبوليفينول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات، مع الكثير من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية، وجد أن قشور المانجو فعالة في الأمراض التالية:

1. السرطان:
يحتوي جلد المانجو على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان أكثر من لبها، فمن المعروف أن قشور المانجو مفيدة في العديد من أنواع السرطان مثل الرئة والقولون والثدي والدماغ والحبل الشوكي، المركبات النباتية مثل triterpenes و triterpenoids لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان ومفيدة أيضًا في مرض السكري.

2. أمراض القلب:
قشور المانجو غنية بالمغذيات النباتية الموجودة في النباتات، إنه مفيد لصحة قلبك ويمنع شاكله، كما أن المحتوى العالي من الألياف في قشر المانجو يساعد أيضًا في الحفاظ على مشاكل القلب، وفقًا لدراسة هارفارد، فإن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لديهم خطر أقل بنسبة 40٪ للإصابة بأمراض القلب.

3. يساعد على إنقاص الوزن
تقول دراسة جامعة ولاية أوكلاهوما المنشورة في عام 2008 إن تناول قشور المانجو يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الوزن لأنه يحتوي على هرمون اللبتين وهو هرمون ينظم استهلاك الطاقة والشهية.

4. يحسن الهضم والمناعة
قشور المانجو مليئة بالألياف وتعتبر جيدة لصحة الجهاز الهضمي، لديهم أيضًا مركبات تساعد في تنظيم الجوع، وهي غنية بفيتامين A و C ونسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

5. يبطئ الشيخوخة
من المعروف أن مضادات الأكسدة القوية في المانجو تعمل على إبطاء عملية الشيخوخة، كما وجد فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية أن تناول نوع معين من المانجو يمكن أن يساعد في الواقع في محاربة التجاعيد لدى النساء وجعل بشرتهن متوهجة.

مخاوف حول تناول قشر المانجو

-قد يسبب الحساسية
تحتوي قشور المانجو على مركب يسمى urushiol والذي يوجد عادة في اللبلاب السام والبلوط السام والذي يمكن أن يؤدي إلى رد فعل تحسسي ويتجلى في طفح جلدي، قد يواجه بعض الأشخاص أيضًا مشكلات في التنفس كرد فعل سلبي من تناول اليوروشيول.

-قد تحتوي على مبيدات حشرية يمكن أن تكون ضارة بصحتك

إذا أراد المرء أن يأكل قشر المانجو لفوائده الصحية المذكورة أعلاه، فيجب التأكد من عدم تعرض الفاكهة لأي مبيدات حشرية.

وكالات








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