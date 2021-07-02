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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد عبدالله الصوفي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع

رئيس المؤتمر يعزي القيادي بتحالف ذمار حسين الصوفي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي القيادي بتحالف ذمار حسين الصوفي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد عبدالله الصوفي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعث بها الى الأستاذ حسين أحمد الصوفي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي، رئيس احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بذمار، عضو الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، رئيس تحرير مجلة الحكمة، وكافة آل الصوفي في مديرية ميفعة عنس محافظة ذمار، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودورة الاجتماعي المتميز وبما بذله من جهد في الاصلاح بين الناس.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يعصم قلوب أبناءه واسرته وكل محبيه واصدقائه بالصبر والسلوان، وأن لايريهم أي مكروه في عزيزٍ لديهم.

إنا لله وإنا اليه راجعون..








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