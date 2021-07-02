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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً بينها تحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16.

ونفذت قوى العدوان 16 خرقًا بقصف مدفعي و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة ستة آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنان بقصف مماثل على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيران بمحافظة حجة، و3 غارات على منطقة الدحيضة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن طيران العدوان 3 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر في محافظة مأرب، وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.








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