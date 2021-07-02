الجمعة, 02-يوليو-2021 الساعة: 05:53 م - آخر تحديث: 05:40 م (40: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تسبب تفشي وباء كورونا في العديد من التغيرات بملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يقل تأثيره السلبي على الحياة الشخصية للأفراد كذلك

بشرى لمرضى الربو.. لن تصابوا بعدوى كورونا

المؤتمرنت -
بشرى لمرضى الربو.. لن تصابوا بعدوى كورونا
تسبب تفشي وباء كورونا في العديد من التغيرات بملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يقل تأثيره السلبي على الحياة الشخصية للأفراد كذلك.

توصل العلماء وفقا للبيانات إلى ندرة إصابة مرضى الربو التحسسي بفيروس كورونا المستجد وتجاوزه عند الإصابة بسهولة أكثر من غيرهم.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" قال مدير معهد علم المناعة موسى خايتوف "لقد مر عام ونصف منذ بداية الوباء، وظهرت البيانات التي تشير إلى أن المرضى الذين يعانون من الربو التحسسي أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

في البداية، كان الاعتقاد أن المرضى الذين يعانون من الربو التحسسي معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، كان من المفترض أن تكون العدوى بالنسبة لهم قاتلة، لأن الفيروس يلحق الضرر بالرئتين.

واندهش الأطباء، عند توصلهم إلى حقيقة أن مرضى الربو التحسسي أقل عرضة للإدراج في التقارير المتعلقة بالمصابين ونادرا ما ينتهي بهم الأمر في المستشفى بسبب شدة المرض.

وتسبب مرض "كوفيد-19"، بوفاة وإصابة الملايين حول العالم، تاركين خلفهم أضعاف تلك الأعداد من الحزينين والمكتئبين على فقدان أحبائهم، غالبًا ما يعجز الأشخاص الذين يعانون من هذا الألم الشديد عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: أب يترك طفلتيه بمستشفى مع رسالة مؤثرة
فنون ومنوعات: وفاة مليونير داخل السجن بعد قتل ابنه
اقتصاد: متحور "دلتا" يرفع أسعار الذهب
عربي ودولي: ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أمريكا
رياضة: يوفنتوس يوضح مستقبل رونالدو
فنون ومنوعات: أردني يقاضي وزارة الصحة.. والسبب!
علوم وتقنية: فوائد ذهبية للتين الأسود.. ربما لم تعرفها من قبل
عربي ودولي: إصابة عمال بانهيار مبنى في واشنطن
علوم وتقنية: ماذا يفعل تناول قشر المانجو بالجسم؟
أخبار: مجزرة جديدة يرتكبها الجيش السعودي في صعدة
اقتصاد: الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح النصيري
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين العام يعزّي بوفاة أحمد الصوفي
أخبار: مشاهد لعملية استهداف معسكر تدريبي للمرتزقة في الوديعة
ثقافة: طبيب يمني يحصل على المرتبة الأولى في اختبار الزمالة البريطانية
أخبار: الأرصاد يحذّر من الأجواء الحارة وإضطراب البحر
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
أخبار: العدوان يستهدف مأرب بـ 452 غارة خلال يونيو
علوم وتقنية: دواء ياباني واعد لمرضى كورونا
عربي ودولي: الأردن يخفف إجراءات مواجهة كورونا
أخبار: جريحان بقصف سعودي جديد على الظاهر بصعدة
عربي ودولي: موجة حر تضرب نصف الكرة الأرضية
فنون ومنوعات: رفضت الارتباط بشقيقه.. فقتلها
علوم وتقنية: ما سبب البرودة الغريبة في اليدين والقدمين؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021