الجمعة, 02-يوليو-2021 الساعة: 08:55 م - آخر تحديث: 08:32 م (32: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - جدّد عمال وموظفو شركة النفط اليمنية المطالبة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة

شركة النفط: الأمم المتحدة شريك في "القرصنة" على سفن الوقود

المؤتمرنت -
شركة النفط: الأمم المتحدة شريك في "القرصنة" على سفن الوقود
جدّد عمال وموظفو شركة النفط اليمنية المطالبة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة.

وأكدوا في وقفة احتجاجية، نظمتها الشركة اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار " ازدهار التكوينات الأممية في اليمن مرهون باستمرار العدوان والحصار" أن الأمم المتحدة شريك أساسي في القرصنة البحرية على سفن الوقود.

وندد المشاركون في الوقفة بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، بالممارسات التعسفية لقوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية واستمرار القرصنة وما تسببه من تداعيات كارثية على الشعب اليمني.

وعبر بيان صادر عن موظفي شركة النفط اليمنية عن الاستنكار للموقف الأممي المتخاذل والمعيب إزاء استمرار القرصنة واحتجاز سفن الوقود والتسبب في معاناة إنسانية في اليمن.

وطالب البيان، الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية المتكررة والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرّم القرصنة على سفن الوقود والغذاء والدواء.

وأشاد البيان بوقوف أحرار العالم إلى جانب مظلومية الشعب اليمني للمطالبة برفع الحصار من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية .. داعياً إلى الاستمرار في الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي للإفراج عن سفن المشتقات النفطية كونها تحمل طابعاً إنسانياً.

وحمّل البيان تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا والأمم المتحدة المسئولية الكاملة جراء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني بسبب استمرار القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وجدد البيان مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلاميين والضمير الإنساني والرأي العام العالمي للتحرك بالضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي بعدم احتجاز السفن النفطية أو التعرض لها.

وبحسب الشركة، ما تزال قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي تحتجز أربع سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت وسفينة محملة بالغاز وسفينتين نفطيتين محملتين، بكمية "59,966" طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت للسفن المحتجزة حالياً أكثر من سبعة أشهر من القرصنة.

يذكر أن تحالف العدوان مستمر في الممارسات التعسفية وأعمال القرصنة رغم حصول سفن الوقود على تصاريح أممية مطابقة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقق والتفتيش، ما يؤكد مخالفة التكوينات التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: متحورات كورونا تواصل إكتساح الدول العربية
فنون ومنوعات: أب يترك طفلتيه بمستشفى مع رسالة مؤثرة
فنون ومنوعات: وفاة مليونير داخل السجن بعد قتل ابنه
اقتصاد: متحور "دلتا" يرفع أسعار الذهب
عربي ودولي: ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أمريكا
رياضة: يوفنتوس يوضح مستقبل رونالدو
فنون ومنوعات: أردني يقاضي وزارة الصحة.. والسبب!
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيادي بتحالف ذمار حسين الصوفي
علوم وتقنية: فوائد ذهبية للتين الأسود.. ربما لم تعرفها من قبل
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفاؤه
عربي ودولي: إصابة عمال بانهيار مبنى في واشنطن
علوم وتقنية: ماذا يفعل تناول قشر المانجو بالجسم؟
أخبار: مجزرة جديدة يرتكبها الجيش السعودي في صعدة
اقتصاد: الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح النصيري
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين العام يعزّي بوفاة أحمد الصوفي
أخبار: مشاهد لعملية استهداف معسكر تدريبي للمرتزقة في الوديعة
ثقافة: طبيب يمني يحصل على المرتبة الأولى في اختبار الزمالة البريطانية
أخبار: الأرصاد يحذّر من الأجواء الحارة وإضطراب البحر
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
أخبار: العدوان يستهدف مأرب بـ 452 غارة خلال يونيو
علوم وتقنية: دواء ياباني واعد لمرضى كورونا
عربي ودولي: الأردن يخفف إجراءات مواجهة كورونا
أخبار: جريحان بقصف سعودي جديد على الظاهر بصعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021