المؤتمرنت -

صنعاء تزف بشرى سارة لموظفي الدولة قبل عيد الأضحى

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، صرف نصف راتب لجميع موظفي الدولة قبل عيد الأضحى المبارك.



وأوضح الدكتور رشيد أبو لحوم أن الوزارة بدأت إجراءات الصرف لكافة الموظفين.



وبحسب "الثورة نت" أكد أبو لحوم أن عملية الصرف ستبدأ خلال الأيام القادمة، لجميع الموظفين مدنيين وعسكريين.



وحمل أبو لحوم، تحالف العدوان والمرتزقة مسؤولية انقطاع مرتبات الموظفين .. لافتا إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته ينهبون موارد النفط والغاز، ويمعنون في تجويع الشعب اليمني من خلال نهب المرتبات وفرض الحصار المطبق.