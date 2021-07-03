المؤتمرنت - وكالات -

تحذيرات أممية من ارتفاع مستويات سوء التغذية في اليمن

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أنها قدمت خدمات الرعاية الصحية عبر 41 منظمة عاملة لـ 2.15 مليون شخص من أصل 11.56 مليون شخص مستهدف خلال الفترة من “يناير إلى ابريل 2021”.



كما قدمت عبر 35 منظمة خدمات التغذية لـ 1.50 مليون شخص من أصل 6.36 مليون شخص مستهدف خلال الفترة ذاتها.



وتوقعت الوكالة في التقرير الصادر عنها زيادة مقلقة في مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد مع حلول نهاية العام الحالي.



وأشارت إلى أن 160 منظمة انسانية واصلت عملها في اليمن في الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي وقدمت المساعدات لأكثر من 9 ملايين شخص بشكل شهري.

