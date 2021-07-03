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أخبار
المؤتمر نت - طرق سهلة تخفف من تآكل المفاصل

طرق سهلة تخفف من تآكل المفاصل

المؤتمرنت -
طرق سهلة تخفف من تآكل المفاصل
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العظام إن تآكل المفاصل يعود إلى أسباب عدة، تتمثل في التقدم في العمر، والسمنة المفرطة، وبعض الأمراض كالروماتيزم وهشاشة العظام، إلى جانب قلة الحركة.

وأوضحت الرابطة أن تآكل المفاصل يهاجم الركبة والورك بصفة خاصة، مشيرة إلى أن المتاعب تظهر في صورة آلام في الركبة والورك عند التحميل عليهما، وتيبس المفاصل بعد النهوض من الفراش، ثم استعادة حركيتها بعد فترة من الوقت، بالإضافة إلى قيود الحركة، مثل صعوبة فرد مفصل الركبة بشكل كامل.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من تآكل المفاصل، إلا أنه يمكن التخفيف من المتاعب، وإيقاف التآكل في بدايته، من خلال ممارسة الأنشطة الحركية، وليس الميل للراحة بخلاف ما هو شائع.

وأوصت الرابطة بممارسة بعض تمارين العلاج الطبيعي المخصصة لهذا الغرض، والرياضات الصديقة للمفاصل، مثل ركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بهدف تقوية المفصل المصاب، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

وبحسب الرابطة يمكن اللجوء إلى المسكنات والمراهم والجل، وفي المراحل المتقدمة، التي يشعر فيها المريض بآلام شديدة مع فقدان القدرة على الحركة، يتم الخضوع للجراحة لاستبدال المفصل.








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