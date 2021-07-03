المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن لأسبوعين

كشف الفلكي عدنان الشوافي الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن وموعد توسع هطول الامطار على محافظات الجمهورية لأسبوعين قادمين.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تشير توقعات نماذج الطقس GFS , ECMWF الى تحسن تدريحي من بعد منتصف الاسبوع الحالي ومع نهاية الاسبوع الحالي وبداية الإسبوع اللاحق يرتفع معدل الهطول وبشكل ملحوظ.



وتوقع الشوافي هطول أمطار يعم معظم المناطق من مرتفعات جبلية غربية وجنوبية غربية ومناطق واسعة من هضاب داخلية وسهول وسواحل غربية وجنوبية، وكذلك بعض المناطق من المرتفعات والسواحل الشرقية واجزاء بسيطة من الصحاري الداخلية مع نهاية الاسبوع اللاحق.



وأشار الفلكي اليمني إلى إستمرار هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد تصل الى الغزيرة خلال الايام القادمة وحتى منتصف الاسبوع الحالي، على مناطق محدودة وكمية الهطول مقاربة للأيام الماضية.