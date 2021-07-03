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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان 119 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

119 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
119 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 119 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة، وغارتان لطيران العدوان الحربي على الصليف.

وأشار المصدر إلى ان الخروقات شملت 3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والفازة وتحليق 6 طائرات حربية على المدينة والمنظر وكيلو16 والصليف و11 طائرة تجسسية في اجواء التحيتا والفازة والجبلية وكيلو16.

ولفت المصدر إلى رصد 10 خروق بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و83 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








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