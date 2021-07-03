الأحد, 04-يوليو-2021 الساعة: 12:31 ص - آخر تحديث: 12:24 ص (24: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يجب أن يكون النوم أولوية بالنسبة للجميع لأنه يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الفرد، ولكن ما مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة؟

تعرف على عدد ساعات النوم التي تحتاجها حسب عمرك

المؤتمرنت -
تعرف على عدد ساعات النوم التي تحتاجها حسب عمرك
يجب أن يكون النوم أولوية بالنسبة للجميع لأنه يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الفرد، ولكن ما مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة؟.

ويعد النوم أمرا أساسيا لنمو وتطور الرضع والأطفال الصغار والمراهقين. كما أنه مهم لأنه يمكّن جسمك وعقلك من إعادة الشحن، ما يجعلك منتعشا ومتنبها عند الاستيقاظ. ويضمن النوم الصحي لجسمك أن يتمتع بصحة جيدة ويمكنه الدفاع عن نفسه من الأمراض، وبدون ذلك، فإن عقلك غير قادر على العمل بشكل صحيح.

ويمكن أن تسبب قلة النوم مجموعة من المشاكل، من الاختلالات المزاجية إلى اعتلالات أكثر خطورة.

ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من قلة النوم مع الإجهاد، وغالبا ما يُلقى باللوم على أجهزة الكمبيوتر وأخذ العمل إلى المنزل على أنها أسباب اضطراب النوم، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقد تعرضك ليالي الأرق المنتظمة لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري.

كما ربط الأطباء والمهنيون الطبيون قلة النوم بقصر متوسط ​​العمر المتوقع للفرد.

كيف تعرف إذا كنت تأخذ قسطا كافيا من النوم؟
يحتاج معظم الناس إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ليعملوا بشكل صحيح. ومع ذلك، يختلف كل فرد عن الآخر ويحتاج البعض إلى المزيد أو القليل منه.

وبشكل عام، إذا استيقظت متعبا وقضيت اليوم كله في التفكير في الحصول على قيلولة، فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كاف من النوم.

ووفقا لـ NHS، يحتاج الأطفال إلى القدر التالي من النوم وفقا لأعمارهم:

• الأطفال من عمر 4 إلى 12 شهرا - من 12 إلى 16 ساعة شاملة القيلولة.

• الأطفال الصغار من عمر سنة إلى سنتين - من 11 إلى 14 ساعة بما في ذلك القيلولة.

• الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات - من 10 إلى 13 ساعة شاملة القيلولة.

• الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة - من 9 إلى 12 ساعة.

• المراهقون من 13 إلى 18 سنة - 8 إلى 10 ساعات.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن البالغين يحتاجون أيضا إلى قدر مختلف من النوم اعتمادا على عمر الفرد.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالحصول على سبع ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة.

أما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و64 عاما، يوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

ويوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة لمن يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر.

نصائح للحصول على نوم هانئ ليلاً

• حاول أن يكون لديك روتين منتظم مع ساعات نوم منتظمة.

• خذ وقتا للاسترخاء قبل النوم من خلال أنشطة مهدئة مثل الاستحمام بماء دافئ أو تمارين الاسترخاء أو قراءة كتاب.

• تجنب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرتك على النوم السليم.

• تأكد من أن غرفة نومك بيئة مريحة - تأكد من أنها مظلمة وهادئة ومرتبة ودرجة حرارة بين 18 و24 درجة مئوية.

• راقب كمية الكافيين التي تتناولها وقللها إذا لزم الأمر - خاصة في وقت لاحق من اليوم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: إنجلترا تكتسح أوكرانيا وتصعد لقبل النهائي
فنون ومنوعات: إصابة ليلى طاهر بكورونا
عربي ودولي: تونس.. إطفاء 100 حريق فى يوم واحد
رياضة: الدنمارك تبلغ نصف نهائي "يورو 2020"
مجتمع مدني: نجاح عملية فصل التوأم اليمني أحمد ومحمد
مجتمع مدني: قانون مرتقب لمنصات التواصل الإجتماعى في روسيا
فنون ومنوعات: صابرين صاحبة مصنع فى مسلسل(حلم)
محافظات: البيضاء .. تدشين النزول الميداني لفرق الفرز التغذوي
علوم وتقنية: طرق سهلة تخفف من تآكل المفاصل
فنون ومنوعات: رجل يسمم أطفاله الثلاثة “نكاية” بزوجته
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في كندا
أخبار: تحذيرات من ارتفاع مستويات سوء التغذية في اليمن
أخبار: العدوان يشن غارتين على مديرية الصليف بالحديدة
علوم وتقنية: مشروب يومي شائع يرفع ضغط الدم
رياضة: إيطاليا ترسل بلجيكا خارج اليورو وتتأهل
علوم وتقنية: ما أضرار شرب الماء بالليمون على معدة فارغة؟
أخبار: 12 غارة لطيران العدوان على مأرب
فنون ومنوعات: توقف الزواج في دولة عربية لمدة أسبوع
رياضة: ركلات الترجيح تمنح إسبانيا بطاقة التأهل
عربي ودولي: تحذير أممي من دخول العالم "مرحلة خطيرة"
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أخبار: أعراض شائعة تدل على وجود الخلايا السرطانية
أخبار: صنعاء تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى
أخبار: مركز الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة
عربي ودولي: متحورات كورونا تواصل إكتساح الدول العربية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021