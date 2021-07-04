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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بقصف على صعدة واستهدف الطيران محافظتي مأرب والجوف بـ21 غارة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بقصف على صعدة واستهدف الطيران محافظتي مأرب والجوف بـ21 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 119 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات غارتين لطيران العدوان الحربي على الصليف وثلاث غارات لطيران تجسسي على الجبلية والفازة وتحليق ست طائرات حربية على مدينة الحديدة والمنظر وكيلو16 والصليف و11 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والفازة والجبلية وكيلو16.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، واستهدف قصف صاروخي على منطقة غافرة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأفاد بأن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية رغوان، وست غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارة مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.








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