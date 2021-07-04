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المؤتمر نت - 11 متحوراً لـ”كورونا” منها 4 مثيرة للقلق

ظهور 11 متحوراً لـ”كورونا” منها 4 مثيرة للقلق

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ظهور 11 متحوراً لـ”كورونا” منها 4 مثيرة للقلق
تعكف منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الشركاء وشبكات الخبراء والسلطات الوطنية والمؤسسات والباحثين، على رصد وتقييم تطور الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 منذ يناير 2020، وفي نهاية عام 2020، أدى ظهور المتحورات التي تشكل خطرا متزايدا على الصحة العامة العالمية إلى تحديد خصائص مجموعة محددة من المتحورات المثيرة للاهتمام والمتحورات المثيرة للقلق من أجل إعطاء الأولوية للرصد والبحث العالميين، وفي نهاية المطاف، الاسترشاد بها في الاستجابة الجارية للجائحة.

وجميع الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19)، تتغير بمرور الوقت، ومعظم التغييرات لها تأثير طفيف على خصائص الفيروس أو ليس لها أي تأثير عليها على الإطلاق، ومع ذلك، فقد يؤثر بعض هذه التغيرات على خصائص الفيروس، مثل مدى سهولة انتشاره، أو درجة وخامة المرض المرتبط به، أو أداء اللقاحات أو الأدوية العلاجية أو أدوات التشخيص أو غيرها من تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.

وتعكف المنظمة على رصد التغييرات التي تطرأ على الفيروس بحيث أنه، في حال ما إذا تم تحديد طفرات كبيرة في الفيروس، سيتسنى لها إبلاغ الدول والجمهور عن أي تغييرات يلزم إجراؤها من أجل الاستجابة للمتحور والحيلولة دون انتشاره، وعلى الصعيد العالمي، أُنشئت نُظم يجري تعزيزها من أجل الكشف عن أي علامات محتملة لمتحورات مثيرة للاهتمام ومتحورات مثيرة للقلق وتقييمها استنادا إلى الخطر الذي تشكله على الصحة العامة العالمية. وقد تختار السلطات الوطنية تحديد متحورات أخرى مثيرة للاهتمام أو للقلق محليا.

وتظل الاستراتيجيات والتدابير الحالية التي أوصت بها المنظمة فعالة ضد متحورات الفيروس التي تم تحديدها منذ اندلاع الجائحة، ستخدم العلماء والباحثون العلميون حالياً نظم التسميات التي أُنشئت لغرض تسمية السلالات الجينية للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وتتبّعها بواسطة قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل جميع بيانات الأنفلونزا (GISAID) ومشروع نيكست ستراين (Nextstrain) ونظام التسميات بانغو (Pango) وسيواصلون استخدامها.

وعقدت المنظمة الدولية اجتماعا لمجموعة من المتخصصين في الشؤون العلمية بهدف النظر في وضع تسميات للمتحورات المثيرة للاهتمام والمتحورات المثيرة للقلق سهلة النطق ولا تسبّب الوصم، وفي الوقت الحالي، يوصي هذا الفريق باستخدام أحرف الأبجدية اليونانية الموسومة، أي ألفا وبيتا وغاما، لأن مناقشتها من قبل الجماهير غير الملمّة بالأمور العلمية ستكون أسهل وأفضل من الناحية العملية.

لقد أظهر تقييم مقارن أن أحد متحورات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي يستوفي تعريف المتحور المثير للقلق يرتبط بتغيير واحد أو أكثر من التغييرات التالية بحسب درجة الأهمية بالنسبة للصحة العامة العالمية مثل زيادة قدرة الفيروس على الانتقال أو تغيير مضرّ في وبائيات كوفيد-19، أو زيادة في فوعة الفيروس أو تغيير في المظاهر السريرية للمرض، أو انخفاض فعالية تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية أو وسائل التشخيص واللقاحات والعلاجات المتاحة وهي 4 متحورات: ألفا، بيتا، غاما، دلتا.

أما المتحورات المثيرة للاهتمام فهي تشكل مستفردة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 متحورا مثيرا للاهتمام إذا كان جينومها ينطوي على طفرات ذات آثار مثبتة أو مشتبه فيها على النمط الظاهري عند مقارنتها بالمستفردة المرجعية، أو: إذا اتّضح أنها تسبب الانتقال المجتمعي للعدوى كحالات متعددة أو مجموعات حالات إصابة بعدوى كوفيد-19، أو إذا تم اكتشافها في بلدان متعددة، أو إذا قدّرت المنظمة، بالتشاور مع فريقها العامل المعني بتطور الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19، أنه متحور مثير للاهتمام وهي 7 متحورات: إبسيلون، زيتا، إيتا، ثيتا، غيوتا، كابا، لامبدا.*وكالات








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