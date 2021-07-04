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أخبار
المؤتمر نت - أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن الأحد المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1442

الشوافي يُعلن الأحد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 20 يوليو

المؤتمرنت -
الشوافي يُعلن الأحد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 20 يوليو
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن الأحد المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1442، وعليه يكون الوقوف بعرفة يوم الاثنين الموافق 19 يوليو.

وقال الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده المؤتمرنت، يولد هلال شهر ذو الحجة 1442 هجرية فلكيا بالاقتران المركزي للشمس والقمر يوم السبت 10 يوليو 2021 حوالي الساعة 4:17 فجرا بتوقيت صنعاء (UTC+3) ويغرب في ذات اليوم على سواحل غرب اليمن بعد غروب الشمس بحوالي 32 دقيقة.

وأكد الشوافي أن غرة شهر ذي الحجة 1442 هجرياً فلكياً الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجرياً فلكياً يوم الإثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكياً يوم الثلاثاء 20 يوليو.








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