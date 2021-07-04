الأحد, 04-يوليو-2021 الساعة: 06:50 م - آخر تحديث: 06:12 م (12: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أكد ضرورة الضغط على دول العدوان لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و إنهاء العدوان والحصار والجنوح للسلام.

شرف مشددا : إنهاء العدوان ورفع الحصار والجنوح للسلام

المؤتمرنت -
شرف مشددا : إنهاء العدوان ورفع الحصار والجنوح للسلام
بحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، والوفد المرافق الذي يزو اليمن حالياً مجالات التعاون بين اليمن واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى الأنشطة المشتركة بين اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة ما يتصل بنشاط اللجنة خلال الفترة المقبلة في اليمن.

وفي اللقاء أشاد وزير الخارجية بالأنشطة الإنسانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن والتي تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار المفروض على اليمن من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للعام السابع على التوالي.

وأكد ضرورة الضغط على دول العدوان لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و إنهاء العدوان والحصار والجنوح للسلام.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على استعداد السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لعمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعاملين فيها لما من شأنه أداء مهامهم.

من جانبه استعرض رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنشطة اللجنة في اليمن .. مؤكداً حرص بعثة اللجنة الدولية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للشعب اليمني بغية التخفيف من معاناته الإنسانية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر اللقاء كبير موظفو مكتب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فريدريكا دوباكسيور ومنسق عمليات اللجنة الدولية في الشرق الأوسط والأدنى يوهانس بروير ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء كاترينا رتز ورئيس دائرة المراسم السفير عبدالغني السعيدي ونائب رئيس دائرة مكتب الوزير السفير وحيد الشامي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شاب يعيش 555 يوماً بلا قلب
علوم وتقنية: هذه النقاط على لسانك مؤشر على مرض خطير
عربي ودولي: أذربيجان تفرج عن 15 جنديا ارمنيا
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
عربي ودولي: مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في هايتي
فنون ومنوعات: آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
علوم وتقنية: لهذه الأسباب.. اشربوا الماء على معدة خاوية!
علوم وتقنية: 6 نصائح للعناية بصحتك النفسية
رياضة: موعد مواجهتي نصف نهائي يورو 2020
رياضة: إنجلترا تكتسح أوكرانيا وتصعد لقبل النهائي
فنون ومنوعات: إصابة ليلى طاهر بكورونا
عربي ودولي: تونس.. إطفاء 100 حريق فى يوم واحد
أخبار: قصف سعودي يطال قرى حدودية بصعدة يوقع شهيد
أخبار: هذه ساعات النوم التي تحتاجها حسب عمرك
رياضة: الدنمارك تبلغ نصف نهائي "يورو 2020"
مجتمع مدني: نجاح عملية فصل التوأم اليمني أحمد ومحمد
مجتمع مدني: قانون مرتقب لمنصات التواصل الإجتماعى في روسيا
فنون ومنوعات: صابرين صاحبة مصنع فى مسلسل(حلم)
أخبار: 119 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن لأسبوعين
محافظات: البيضاء .. تدشين النزول الميداني لفرق الفرز التغذوي
علوم وتقنية: طرق سهلة تخفف من تآكل المفاصل
فنون ومنوعات: رجل يسمم أطفاله الثلاثة “نكاية” بزوجته
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في كندا
أخبار: منظمة توصي بإجراء اختبارات "كورونا" في المدارس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021