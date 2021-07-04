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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى تحالف العدوان في محافظة الحديدة 176 خرقا خلال الـ 24 الساعة الماضية. حيث رصدت غرفة عمليات

رصد 176 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
رصد 176 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
ارتكبت قوى تحالف العدوان في محافظة الحديدة 176 خرقا خلال الـ 24 الساعة الماضية.
حيث رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط ، استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وغارتين لطيران على العرج.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات ان الخروقات المرتكبة شملت غارتين لطيران تجسسي على التحيتا وتحليق ست طائرات حربية على المدينة والمنظر وكيلو16 والعرج و 32 طائرة تجسسية في أجواء المنظر والتحيتا والفازة والجبلية وكيلو16.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى رصد 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 163 قذيفة و111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
وفي سياق متصل أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، استمرار تحالف العدوان السعودي في خرق اتفاق ستوكهولم وأخر ذلك قصف طيران العدوان مديرية الصليف ومنطقة العرج بمديرية باجل.

واستنكرت السلطة المحلية في بيان لها تعمد دول تحالف العدوان خرق الاتفاق أثناء قيام الأمم المتحدة بإجراءات تغيير المبعوث الأممي لليمن.

وأشار البيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين يومياً بسبب خروقات العدوان ومرتزقته منذ توقيع الاتفاق، ما يؤكد عدم التزام قوى تحالف العدوان وعدم مبالاتها بالمجتمع الدولي بل وإصرارها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد البيان، دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة فريق دعم السلام في الحديدة للاضطلاع بدورهم الإنساني لإنهاء معاناة أبناء المحافظة، من خلال رفع الإحاطات التي تفضح جرائم وخروقات دول العدوان.








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