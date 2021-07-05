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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

طقس حار صحراوياً.. امطار متوقعة على المرتفعات الجبلية

المؤتمرنت -
طقس حار صحراوياً.. امطار متوقعة على المرتفعات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الطقس سيكون غائم جزئياً يتحول إلى غائم خلال فترتي الظهيرة والمساء يرافقه هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصاحبها الرعد على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة على محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب صنعاء وعمران وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأوضح المركز أن الطقس بالمناطق الساحلية سيكون صحوا إلى غائم جزئياُ حار ورطب تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 - 38 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق المحاذية لها، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة على السواحل الشرقية والجنوبية مثيرة للأتربة والرمال.

فيما يكون الطقس بالمناطق الصحراوية, حاراً إلى شديد الحرارة ومغبر نسبيا نهارا تتراوح معه درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط نهاراً مثيرة للأتربة والرمال خصوصاً على الأجزاء الشمالية من المناطق الصحراوية.

وذكر المركز أن الطقس في ارخبيل سقطرى سيكون غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 25 و40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
(سبأ)








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