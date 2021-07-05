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أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، حاجة الشعب اليمني إلى الاستجابة الإنسانية والتدخلات الطارئة.

رئيس لجنة الصليب الأحمر: نصف القطاع الصحي في اليمن لا يعمل

المؤتمرنت -
رئيس لجنة الصليب الأحمر: نصف القطاع الصحي في اليمن لا يعمل
أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، حاجة الشعب اليمني إلى الاستجابة الإنسانية والتدخلات الطارئة.

وقال ماورير في مؤتمر صحافي عقده اليوم على هامش زيارته لصنعاء :" هناك شرخ بين احتياجات الشعب اليمني والاستجابة الإنسانية وهذا الشرخ يتوسع كل يوم".. مؤكدا ضرورة العمل على معالجة التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية تعمل لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لجرحى الحرب في أكثر من 50 منطقة مشتعلة ..مبيناً أن نصف القطاع الصحي في اليمن لا يعمل مقارنة بالوضع قبل الحرب.

وتطرق ماورير إلى التدخلات التي تقوم بها اللجنة على الصعيد الإنساني وإسهامها الحيوي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

ودعا كل من يمتلك تأثيراً في العالم إلى العمل لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني.. موضحاً أنه سيقوم بعرض حقيقية الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني على المانحين كما شاهده على الواقع وحثهم على المزيد من الدعم لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الإنسانية خاصة المرتبطة بالصحة والمياه.

وجدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبته بالوصول الى كل أماكن احتجاز الأسرى والمعتقلين وضمان حقهم في المعاملة الكريمة ومقابلة ممثلي الصليب الأحمر بشكل منفرد.

وأضاف :" أنه تم طرح قضية المفقودين وهذا الأمر يشكل مأساة لكثير من العائلات، وخاطبنا كافة الأطراف باستعدادنا للعمل على حلحلة هذا الملف الإنساني".

وحسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أكد بيتر ماورير أن اللجنة تقدمت بعرض لتسهيل إجراءات مفاوضات تبادل الأسرى.. معرباً عن أمله في أن يتم الدخول في الخطوات التنفيذية بأسرع وقت.









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