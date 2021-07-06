المؤتمرنت -

منظمة: العالم يشهد نوعاً من الاستقرار في إصابات كورونا

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان أن العالم يشهد خلال الأسبوعين الأخيرين نوعاً من الاستقرار في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقال رايان خلال مؤتمر صحفي: “إذا نظرنا إلى جدول الأسبوعين الماضيين يمكننا أن نرى أن هناك نوعاً من الاستقرار لكنه عند مستوى عال جداً” مشيراً إلى أن الوضع حالياً أفضل بكثير عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.



وأضاف إن هناك دولاً انخفض فيها عدد الإصابات وأخرى ارتفع بسبب فعالية الكشف عن متحورات الفيروس وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.



وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الأسبوع الماضي من احتمال انتشار موجة جديدة وخطيرة من الفيروس بسبب انتشار متحور (دلتا) في أوروبا.



