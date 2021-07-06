الثلاثاء, 06-يوليو-2021 الساعة: 06:23 م - آخر تحديث: 06:00 م (00: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني الأرصاد طقس صحو إلى غائم جزئياً يتحول إلى غائم خلال فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 الساعة القادمة.

تنبيه هام للمواطنين في مجاري السيول وبطون الأودية

المؤتمرنت -
تنبيه هام للمواطنين في مجاري السيول وبطون الأودية
توقع المركز الوطني الأرصاد طقس صحو إلى غائم جزئياً يتحول إلى غائم خلال فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الاجواء الصحوة يرافقها هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات (غرب صعدة، حجة، غرب صنعاء وعمران، المحويت، ذمار، ريمة، إب وتعز) وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة).

ونبه المركز الوطني الارصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

ولفت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً حار تصل درجة الحرارة العظمى من 34 إلى 38 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح في المناطق الساحلية معتدلة السرعة تنشط احياناً على السواحل الشرقية والجنوبية مثيرة للأتربة والرمال.

فيما توقع المركز الوطني بأن يكون الطقس في المناطق الصحراوية صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة نهارا والدرجة العظمى بين 39 إلى 44 درجة مئوية.

وأوضح أن الرياح في المناطق الصحراوية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال على الأجزاء الشمالية من المناطق الصحراوية.

وفي أرخبيل سقطرى توقع المركز بأن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية وأقصى سرعة لها 33 عقدة تعمل على اضطراب البحر ارتفاع الموج.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز الوطني الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إندونيسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا
اقتصاد: ارتفاع النفط لأعلى مستوياته في عدة سنوات
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
فنون ومنوعات: سمية الخشاب ترد على منتقدي رقصها
ثقافة: رجاء الجداوى.. عام على رحيل نجمة الأناقة والشياكة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على القادري
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علان زارعي
فنون ومنوعات: سمير سعيد تتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا
عربي ودولي: بريطانيا تلغي إلزامية الكمامة
رياضة: يواجه تونس والعراق وموريتانيا .. منتخب الناشئين في كأس العرب
أخبار: بيتر ماورير : نصف القطاع الصحي في اليمن لا يعمل
أخبار: 5 أمراض تعالجها العلاقة الزوجية
أخبار: طائرة لليونيسيف تصل مطار صنعاء محملة بلقاحات
أخبار: طقس حار صحراوياً.. امطار متوقعة على المرتفعات الجبلية
أخبار: البرلمان يستمع لتقريري لجنتي الدفاع والأمن والإعلام
عربي ودولي: 56 ناشطة قيد الاعتقال في سجون النظام السعودي
أخبار: فحص دم بسيط يكشف 50 نوعاً من السرطان
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد عبيد
عربي ودولي: نقل رئيس وزراء دولة للمستشفى بعد إصابته بـ”كورونا”
علوم وتقنية: كيف تحدد الفرق بين الصداع وكورونا؟
أخبار: 5 أشياء عليك معرفتها قبل السفر لقضاء إجازتك
أخبار: دراسة تُبشر بحماية الرئتين من التلف القاتل
أخبار: جرحى في صعدة وتعز وخروقات مستمرة بالحديدة
أخبار: كورونا عالميا : إجمالي الإصابات 183.8 مليوناً
فنون ومنوعات: سيد رجب يستأنف تصوير فيلم "كيرة والجن"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021