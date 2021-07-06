المؤتمرنت -

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 185 مليوناً

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تخطى حاجز الـ4 ملايين بنحو ألف وفاة فيما تقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من تسجيل 185 مليون اصابة واقتربت حصيلة المتعافين من 170 مليون مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 339 ألف و286 إصابة جديدة وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,216 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الليلة الماضية أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم كانت على التوالي: البرازيل (754 وفاة) وروسيا التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس المتحور "دلتا" (654 وفاة) والأرجنتين (617 وفاة)، وكولومبيا (570 وفاة)، وإندونيسيا (558 وفاة)، فيما تراجعت الهند ولأول مرة منذ الانتشار الواسع للفيروس بين مواطنيها الى المركز السادس عالميا مسجلة (552 وفاة).



واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,335 وفاة)، والبرازيل (525,229 وفاة)، والهند (403,310 وفيات)، والمكسيك (233,689 وفاة)، وبيرو (193,389 وفاة).



فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،598,361 إصابة)، والهند (30,619,932 إصابة)، والبرازيل (18,792,511 إصابة)، وفرنسا (5,786,999 إصابة)، وروسيا (5,635,294 إصابة).