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أخبار
المؤتمر نت - من المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني يؤثر على الفم بعدة طرق، ويمكن أن يتسبب هذا المرض في اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة

لا تغفل عنهما.. علامتان بالفم تؤكدان أنك مُصاب بالسكري

المؤتمرنت -
لا تغفل عنهما.. علامتان بالفم تؤكدان أنك مُصاب بالسكري
من المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني يؤثر على الفم بعدة طرق، ويمكن أن يتسبب هذا المرض في اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة.

يحمل الفم العديد من الأدلة على صحة الشخص بشكل عام بما في ذلك علامتين تدلان على ارتفاع مستويات السكر في الدم، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

1. جفاف الفم

يعد جفاف الفم من أكثر الأعراض شيوعا لمرض السكري من النوع 2.

لا يعاني كل مصاب بداء السكري من جفاف الفم ويمكن أن يكون ناجما عن مجموعة من الحالات الأخرى.

من خلال تعلم التحكم في مستويات الجلوكوز لديك، قد يتمكن الشخص من تقليل أعراض جفاف الفم.

إذا كنت تعاني من جفاف الفم وتشك في احتمال إصابتك بمرض السكري، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك.

ويمكن أن تشمل أعراض جفاف الفم:

• لسان خشن وجاف

• قلة الرطوبة في الفم

• آلام متكررة في الفم

• تشقق الشفاه

• تقرحات في الفم

• التهابات في تجويف الفم

• صعوبة في البلع أو التحدث أو المضغ

2. أمراض اللثة

يمكن أن تكون أمراض اللثة من مضاعفات مرض السكري من النوع 2، ما قد يجعل السيطرة على الحالة أكثر صعوبة، بحسب المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

ويعود ذلك إلى أنه خلال استجابة الجسم للعدوى يتم إطلاق المزيد من الجلوكوز في مجرى الدم، ونظرا لأن لعاب الشخص يحتوي بالفعل على الجلوكوز، فإن الزيادة الإضافية تعمل على تغذية البكتيريا بشكل أكبر، ما يؤدي لتشكل البلاك مسببة أمراض اللثة، كاللثة الحمراء، والتهاب دواعم السن، عندما تبدأ اللثة في التآكل أسفل الأسنان.

لكن الخبر الجيد هو أن أمراض اللثة يمكن الوقاية منها ويمكن علاجها بسهولة في المراحل المبكرة من المرض.








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