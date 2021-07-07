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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد محمد فقيه، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيه

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد محمد فقيه، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة للشيخ زيد احمد محمد فقيه وباقي أفراد الاسرة وكافة آل فقيه بمديرية قفل شمر محافظة حجة في مصابهم الجلل..

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ودفاعة عن الثورة والجمهورية، وجهوده الإنسانية في إصلاح ذات البين والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية وخدمة استقرار المنطقة.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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