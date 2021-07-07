الأربعاء, 07-يوليو-2021 الساعة: 08:21 م - آخر تحديث: 08:16 م (16: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - النواب يستمع إلى إيضاح بشأن الإحالة للتقاعد

النواب يستمع إلى إيضاح بشأن الإحالة للتقاعد

المؤتمرنت -
النواب يستمع إلى إيضاح بشأن الإحالة للتقاعد
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى إيضاحات لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول موضوع الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين.

وشدد رئيس المجلس خلال الجلسة على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين تقديراً لما قدموه من خدمات في أداء واجباتهم مع عدم استلامهم لمرتباتهم منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.

وأشاد بصمود المتقاعدين إلى جانب صمود وتضحيات أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار في مختلف الجبهات.

وحث على توحيد الجهود والبحث عن حلول من شأنها العمل على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وبما يواكب حجم الانتصارات المحققة في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، أهمية ما ورد في التقرير بشأن موضوع الإحالة لمن بلغ أحد الأجلين للتقاعد.

وأشاروا إلى أنه ليس من العدل إحالة أي موظف للتقاعد من الجهاز الإداري للدولة طالما والمرتبات متوقفة ودون الالتزام بصرف المعاشات التقاعدية عقب إحالتهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وشدد نواب الشعب على وزارة الخدمة المدنية مواصلة عملها فيما يتعلق بمراجعة بيانات موظفي الدولة واستيفاء ملفاتهم الوظيفية مع الالتزام بالقوانين المنظمة للإحالة للتقاعد وحقوق المتقاعدين خاصة قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، وقانون رقم 25 لسنة 1991 بشأن التأمينات والمعاشات.

من جانبه أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس بشأن تعميم الوزارة بموافاتها بالبيانات المتعلقة بالمحالين للتقاعد لمن بلغوا أحد الأجلين من موظفي الدولة.

وأشار إلى الآثار الناتجة عن نقل وظائف البنك المركزي اليمني وما ترتب على ذلك من توقف صرف مرتبات موظفي الدولة.

وثمن الوزير المغلس مواقف وصمود وتضحيات الموظفين في وجه العدوان من خلال الحفاظ على مؤسسات ومرافق الدولة واستمرارهم في أداء واجباتهم وأعمالهم رغم توقف المرتبات.

واعتبر مواقفهم محل تقدير الجميع .. مؤكداً تفهم الوزارة للمحاذير المترتبة على ذلك والظروف الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.

كما أكد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة بصدد إعداد دراسة محدثة وشاملة لإيجاد قاعدة بيانات تفصيلية للموظفين بهدف تنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين وصولاً إلى تصحيح الاختلالات واتخاذ القرار الأمثل.

وأقر مجلس النواب تكليف رئيس الحكومة ووزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات بتقديم تقرير مفصل وشامل للمجلس مع الأخذ في الاعتبار مراعاة ضمان حقوق ومعاشات المتعاقدين وفقا للقانون والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

إلى ذلك أقر مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن متابعتها ودراستها لأوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والوحدات التابعة لها.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع شركة كمران للصناعة والاستثمار في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن بعد التزام وزير الصناعة والتجارة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغزل والنسيج عبد الإله شيبان ورئيس مجلس إدارة شركة كمران محمد أحمد الدولة ومدير التسويات بهيئة المعاشات خالد حسين الرصين ومدير المؤسسة العامة للغزل والنسيج محمد عبد الله وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: قوات الاحتلال تتوغل في شرق خانيونس
فنون ومنوعات: أمريكي يلتهم 76 وجبة في 10 دقائق
فنون ومنوعات: نرمين الفقي تكشف أسرار بكائها في (ضل راجل)
أخبار: "الصحة العالمية" تحتاج إلى 17 مليار دولار لمكافحة كورونا
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: كورونا عالميا: 185.3 مليون إصابة
أخبار: استمرار خروقات العدوان بالحديدة وغارات على محافظتين
أخبار: أمين عام المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيه
عربي ودولي: أرمينيا: إصابة جنديين على الحدود مع أذربيجان
رياضة: إيطاليا تهزم إسبانيا وتبلغ نهائي اليورو
فنون ومنوعات: خرجت له الأفعى من مكان لا يخطر على البال
فنون ومنوعات: الأردن .. وفاة 4 أطفال أشقاء غرقاً
علوم وتقنية: الشاي الأخضر عدو التهاب المفاصل
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدة
فنون ومنوعات: تبرئة 3 رجال بعد 49 عاماً على إدانتهم
عربي ودولي: حاملة مقاتلات بريطانية تعبر قناة السويس
أخبار: علامتان بالفم تؤكدان أنك مُصاب بالسكري
رياضة: تتويج رواد ذمار بكأس الفقيد النعاش
رياضة: البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا
فنون ومنوعات: جراح يخطئ في موضع سرطان جلدي
مجتمع مدني: دراسة تبشر بعلاجات محتملة للسرطان
علوم وتقنية: هذه هي الأطعمة المفيدة لصحة قلبك
اقتصاد: سعر الذهب يخترق حاجز الـ1800 دولار
أخبار: انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021