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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - استمرار خروقات قوى العدوان و3 جرحى في صعدة

استمرار خروقات قوى العدوان و3 جرحى في صعدة

المؤتمرنت -
استمرار خروقات قوى العدوان و3 جرحى في صعدة
واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب ثلاثة مواطنين بنيران العدو في صعدة، وشن الطيران 19 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 165 خرقاً بينها عشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 97 قذيفة و116 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات 14 غارة لطيران تجسسي على شارع الـ50 والفازة والجبلية وتحليق 25 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 والمنظر والدريهمي والفازة والجبلية.

وأكد المصدر إصابة ثلاثة مواطنين بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، واستهدف بأربع غارات مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.








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