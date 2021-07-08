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أخبار
المؤتمر نت - مسؤول أممي: “كورونا” ينتشر بشكل أسرع من اللقاحات

مسؤول أممي: “كورونا” ينتشر بشكل أسرع من اللقاحات

المؤتمرنت -
مسؤول أممي: “كورونا” ينتشر بشكل أسرع من اللقاحات
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن فيروس كورونا ينتشر عبر البلدان بشكل أسرع من اللقاحات مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال بعيدة عن نهايتها.

وقال غوتيريس في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي “إن انتشار الفيروس يفوق توزيع اللقاحات ومن الواضح أن هذا الوباء لا يزال بعيداً عن نهايته” لافتاً إلى أن أكثر من نصف ضحايا هذا الوباء ماتوا هذا العام.

وشدد على أنه إذا سمح للفيروس بالانتشار فسيكون الملايين في خطر وقال “كلما زاد انتشار الفيروس ظهرت سلالات أكثر … أكثر عدوى وفتكاً ومقاومة للقاحات”.

ودعا غوتيريس مجدداً إلى وضع خطة تطعيم عالمية لمضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل وضمان توزيعها العادل .

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن مجموعة العشرين في وضع جيد لإنشاء مجموعة عمل للطوارئ لإعداد خطة التطعيم العالمية وتنسيق تنفيذها وتمويلها مشيراً إلى أن المجموعة ستكون قادرة على إشراك شركات الأدوية واللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وفي مجال الخدمات اللوجستية.








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