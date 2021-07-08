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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - يبدو أن لتناول الزنجبيل يوميا لمدة شهر، فوائد صحية جمة، تنعش الجسم، وتدفع قدما بعمليات الأيض فيه

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يومياً لمدة شهر

المؤتمرنت -
هذا ما يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يومياً لمدة شهر
يبدو أن لتناول الزنجبيل (الجنجر) يوميا لمدة شهر، فوائد صحية جمة، تنعش الجسم، وتدفع قدما بعمليات الأيض فيه.

لكن ليس عليك قضم قطعة كبيرة من الزنجبيل كل يوم للاستفادة من تلك المنافع، فإضافة قطعة صغيرة منه مع العصير أو الشاي كافية، حيث تقدم الكثير لجسمك، وفق ما ذكر تقرير لموقع "ساينس ألرت."

مضاد للالتهابات والغثيان
فالزنجبيل يعتبر مضاداً للالتهابات، حيث يقلل من أثرها في الجسم بشكل سريع.

كما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان الصباحي، إذ ينصح بشربه يومياً لهذا الهدف، خصوصاً للنساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

الحد من آلام العضلات ويعزز حركة الأمعاء
ويمكن أيضاً أن يكون لتناوله تأثير جيد على الحد من آلام العضلات، إذ أن تناوله يومياً سيخفف الألم تدريجياً.

كذلك، يعزز تناوله بشكل يومي حركة الأمعاء، فيساعد كثيراً الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بانتظام.

آلام الدورة الشهرية وخفض الكولسترول
إلى ذلك، يساعد تناول الزنجبيل يومياً للحد من آلام الدورة الشهرية، فتناوله يشبه تناول مسكنات الألم والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام البطن الحادة.

كما أن تناوله بانتظام لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول "الضار" في الجسم. حيث يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم عن طريق المواد الموجودة في الزنجبيل.

كذلك، تقوي الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة فيه جهاز المناعة، حيث يمكن أن يساعد على التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد أو الفيروسات.








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