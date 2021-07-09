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أخبار
المؤتمر نت - مشاهد أظهرت جانباً من المعارك الخاطفة التي خاضها أبطال الجيش واللجان الشعبية واستطاعوا فيها إيقاع خسائر فادحة في صفوف

مشاهد تكميلية لاستعادة الجيش عشرات المواقع في البيضاء

المؤتمرنت -
مشاهد تكميلية لاستعادة الجيش عشرات المواقع في البيضاء
وزع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد تكميلية للعملية العسكرية الواسعة لاستعادة مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومعة بمحافظة البيضاء.

وأظهرت المشاهد الملاحم البطولية التي سطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والتي أسفرت عن استعادة هذه المناطق التي حاولت العناصر التكفيرية التسلل إليها مسنودة بغطاء ودعم من تحالف العدوان السعودي.

حيث قام الجيش واللجان الشعبية بشن عملية هجومية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة الأحرار وقبائلها، عقب التصدي لزحوف واسعة للعناصر التكفيرية.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد أظهرت جانباً من المعارك الخاطفة التي خاضها أبطال الجيش واللجان الشعبية واستطاعوا فيها إيقاع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات التكفيرية التي لاذت بالفرار.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا يوم الخميس من استعادة مركز مديرية الزاهر في محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري توضيحه أن أبطال الجيش واللجان استعادوا مركز مديرية الزاهر بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء وكبدوا قوى العدوان ومرتزقته خسائر فادحة.








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