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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي ومرتزقته في استهداف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية

مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقته

المؤتمرنت -
مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقته
أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي ومرتزقته في استهداف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من مائة خرق أربعة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الدريهمي والفازة والجبلية وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والدريهمي.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 16 خرقاً بقصف مدفعي و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

كما أكد المصدر إصابة طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة عزمان مديرية بكيل المير بمحافظة حجة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية حرض.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الدقيق بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء، وغارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 9 غارات على مديرية صرواح، وغارتين على مديرية مجزر بمأرب.








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