السبت, 10-يوليو-2021 الساعة: 03:45 م - آخر تحديث: 03:09 م (09: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة جديدة أن تدهوراً كبيراً في الصحة الجسدية والنفسية يظهر بشكل واضح بعد ثلاث ليال متتالية من قلة النوم

احذروا.. قلة النوم تؤدي إلى هذه المشاكل الصحية!

المؤتمرنت -
احذروا.. قلة النوم تؤدي إلى هذه المشاكل الصحية!
كشفت دراسة جديدة من فلوريدا أن تدهوراً كبيراً في الصحة الجسدية والنفسية يظهر بشكل واضح بعد ثلاث ليال متتالية من قلة النوم.

ومن عينة من حوالي 2000 بالغ أمريكي أكملوا يوميات النوم، وجد الخبراء أن الأعراض تتفاقم بعد ليلة واحدة فقط من النوم السيئ، لكنها تصل إلى الذروة بعد ثلاث ليال.

وفيما يتعلق بالصحة العقلية، أبلغ المشاركون عن تراكم مشاعر الغضب والعصبية والوحدة وسرعة الانفعال والإحباط نتيجة لقلة النوم.

وفي الوقت نفسه، تضمنت الأعراض الجسدية الناجمة عن قلة النوم، الأوجاع والآلام وحتى مشاكل التنفس.

وأجرى الدراسة خبراء في كلية دراسات الشيخوخة بجامعة جنوب فلوريدا، ومقرها مدينة تامبا.

وحقق الفريق في عواقب النوم أقل من ست ساعات لمدة ثماني ليال متتالية.

وتميل ست ساعات إلى أن تكون الحد الأدنى لمدة النوم الموصى بها لدعم الصحة المثلى للبالغين.

وتميل مدة النوم المثلى إلى الاختلاف حسب الفئة العمرية.

وقال كبير معدي الدراسة، سومي لي: "يعتقد الكثير منا أنه يمكننا تعويض ساعات نومنا في عطلات نهاية الأسبوع، وأن نكون أكثر إنتاجية في أيام الأسبوع".

قلة النوم لليلة واحدة

ومع ذلك، تظهر نتائج هذه الدراسة أن قلة النوم لليلة واحدة فقط يمكن أن تضعف بشكل كبير من الأداء اليومي.

واستخدم الباحثون البيانات التي قدمتها دراسة Midlife في الولايات المتحدة، وهي دراسة طولية وطنية للصحة والرفاهية بتمويل من المعهد الوطني للشيخوخة.

وشملت العينة 1958 من البالغين في منتصف العمر، وجميعهم يتمتعون بصحة حسنة نسبيا ومتعلمون جيدا، وقدموا بيانات يومية لمدة ثمانية أيام متتالية.

ووجد الباحثون أن أكبر قفزة في الأعراض العقلية والجسدية ظهرت بعد ليلة واحدة فقط من قلة النوم. ولكن عدد المشاكل ازداد سوءا بشكل مطرد طوال فترة الأيام الثلاثة، وبلغ ذروته في اليوم الثالث، وفقا لروسيا اليوم.

وفي هذه المرحلة، يصبح جسم الإنسان معتاداً نسبياً على فقدان النوم المتكرر، وفقاً للفريق.

ومع ذلك، أفاد المشاركون بأن شدة الأعراض الجسدية كانت في أسوأ حالاتها بعد ستة أيام، وشملت مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والأوجاع ومشاكل الجهاز الهضمي وغيرها من المشاكل الصحية.

وبمجرد أن يصبح الحصول على أقل من ست ساعات في الليلة عادة، يصبح من الصعب بشكل متزايد على جسمك التعافي تماما من قلة النوم، وفقا لما قاله لي.

وقال الفريق في ورقتهم المنشورة في مجلة Annals of Behavioral Medicine: "ارتبطت قلة النوم المتتالية بتدهور مسارات الصحة العاطفية والجسدية اليومية. إن بذل الجهود لكسر الحلقة المفرغة لفقدان النوم قد يحمي الرفاهية اليومية للبالغين الذين غالبا ما يتعرض وقت نومهم للخطر".

ووجدت دراسة سابقة بقيادة لي وزملائه، نُشرت في عام 2019، أن فقدان 16 دقيقة فقط من النوم يمكن أن يؤثر على الأداء الوظيفي.

ووجدت الدراسة أن البالغين الذين ينامون 16 دقيقة أقل من المعتاد تميزوا بسوء التقدير ومشاكل التركيز في العمل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة: الطماطم تحد من خطر السكتة الدماغية
رياضة: هدف دياز يحسم المركز الثالث لكولومبيا
عربي ودولي: روسيا تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا
عربي ودولي: الهند تسجل 14 إصابة بفيروس زيكا
رياضة: تتويج الهلال الساحلي بكأس سامي نعاش
عربي ودولي: عقوبات أمريكية على شركات روسية وصينية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب والبيضاء
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على البيضاء
أخبار: رصد 100 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات الجبلية
أخبار: شركة النفط : الأمم المتحدة أصبحت مظلة للقرصنة
مجتمع مدني: 10 معلومات هامة عن جيهان السادات
علوم وتقنية: الفراولة لتعزيز صحة القلب وتقوية المناعة
ثقافة: مصر.. وفاة السيدة جيهان السادات
فنون ومنوعات: فنانات حلمن بتقديم شخصية جيهان السادات
أخبار: مشاهد تكميلية لاستعادة الجيش عشرات المواقع في البيضاء
عربي ودولي: ليبيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا
عربي ودولي: الهند.. 43 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد
أخبار: قنبلة عنقودية سعودية تصيب طفل في حجة
عربي ودولي: 530 ألف وفاة بكورونا في البرازيل
أخبار: هذا ما يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يومياً
أخبار: جريح بقصف جوي ومدفعي سعودي على صعدة
عربي ودولي: أزمة غير مسبوقة بالقطاع الصحي في تونس
رياضة: أتلتيكو يمدد عقد سيميوني حتى 2024
أخبار: العدوان يجدد غاراته على مأرب والبيضاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021