المؤتمرنت -

محافظ سقطرى يعزّي بوفاة الدكتور سعد القدومي



بعث محافظ سقطرى اللواء هاشم سعد بن عايود برقية عزاء ومواساة الى كافة أبناء سقطرى والى أسرته خاصة في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور / سعد احمد القدومي، معبراً فيها عن حزنه البليغ ومشاطرته الحزن بهذا المصاب الجلل، وبفقدان احد رجالات سقطرى ووجاهاتها الذين افنوا حياتهم في خدمة للوطن والمواطن.



لافتاً الى ان خسارة الفقيد هي خسارة للمحافظة والوطن عموما، فقد ظل الفقيد هامة وطنية.

واشار بن عايود الى مناقب الفقيد في الشأن الاجتماعي والعمل على اصلاح الشأن العام مقدما ما أمكنه في سبيل حل العديد من القضايا،



وقال بن عايود :" اننا ننعي انفسنا وكافة وجاهات محافظة سقطرى السياسية والاجتماعية والعسكرية والمدنية بمصابنا العظيم، الذي نسأل المولى عزوجل ان يتغمده بواسع الرحمه والمغفرة ويلهمنا ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

"انا لله وانا اليه راجعون"



