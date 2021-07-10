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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الطبيب والهامة الوطنية

الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور سعد القدومي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور سعد القدومي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الطبيب والهامة الوطنية الدكتور سعد أحمد القدومي الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وفي البرقية التي بعثها لنجل الفقيد محمد سعد القدومي وإخوانه وآل القدومي وأبناء محافظة أرخبيل سقطرة كافة، أشاد الأمين العام بما قدمه فقيد الوطن الدكتور سعد القدومي من خدمات لوطنه ومجتمعه، وما تركه من بصمات في قلوب أهالي سقطرة، من خلال عطائه النبيل في مجال الطب، منذ تخرجه من روسيا، حتى توليه منصب مدير عام مكتب الصحة في سقطرة.

وأكد الأمين العام أن الفقيد لم يكن طبيبا بارعا وإداريا ناجحا وحسب، وإنما كان مثقفا بكل ما تحمله الثقافة من معان،
مشيراً إلى أنه كان من أبرز الكوادر الطبية، متسلحا بالقيم الإنسانية النبيلة؛ ما جعل رحيله يترك ندبة حزن في نفوس كل من عرفه في سقطرة، وعلى امتداد الوطن.

وعبر الأمين العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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