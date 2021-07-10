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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - كشفت أخصائية أمراض القلب، عن علامة غير متوقعة تسبق نوبة احتشاء عضلة القلب

علامة غير متوقعة للنوبة القلبية

المؤتمرنت -
علامة غير متوقعة للنوبة القلبية
كشفت أخصائية أمراض القلب، عن علامة غير متوقعة تسبق نوبة احتشاء عضلة القلب.

وتشير الدكتورة آنا كورينيفيتشن، إلى أن الإنسان بعد أن يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر يمكن أن يشعر بالألم في مكان غير متوقع. على سبيل المثال في البطن. لذلك في هذه الحالة يجب إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وتخطيط القلب.

وقالت: "إذا كان هناك مشكلة ما في منطقة الصدر، فيجب أولا البدء بإجراء تخطيط للقلب. ووفقا للحالة، حتى إذا كان الشخص يشعر بالألم في منطقة البطن أو الظهر، فعليه أيضا البدء بتخطيط القلب". بحسب "روسيا اليوم".

وتوضح الأخصائية، بسبب الألم في البطن يمكن أن تستأصل الزائدة الدودية، ولكن يتضح فيما بعد أن الشخص يعاني من احتشاء عضلة القلب، وليس من التهاب الزائدة الدودية.








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