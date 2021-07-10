المؤتمرنت -

مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة على المرتفعات الجبلية، وأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية، والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وذلك على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية خصوصاً محافظات إب وتعز والضالع وريمة والمحويت وعمران والمديريات الغربية من محافظات ذمار وصنعاء وشمال غرب محافظة صعدة وكذلك المرتفعات الداخلية من محافظات أبين وشبوة وحضرموت.



وستشهد المناطق الساحلية أجواء صحوة أثناء النهار وغائمة جزئياً إلى غائمة مع أمطار خفيفة ومتفرقة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظتي عدن ولحج وغرب محافظة أبين تمتد إلى جنوب محافظة تعز, فيما ستكون الأجواء على بقية سواحل البلاد صحوة إلى غائمة جزئياً.



وأشار المصدر إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على معظم المناطق الصحراوية, فيما ستكون غائمة وممطرة على صحاري محافظة المهرة وشرق حضرموت.



وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائماً جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، والصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.