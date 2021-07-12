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أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة فضيلة العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني الذي رحل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والفقهي والتدريس والافتاء .

رئيس المؤتمر :رحيل القاضي العمراني خسارة لليمن كلها

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر :رحيل القاضي العمراني خسارة لليمن كلها
بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة فضيلة العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني الذي رحل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والفقهي والتدريس والافتاء .

واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الدكتور / عبدالغني محمد اسماعيل العمراني واخوانه وكافة ال العمراني بمناقب الفقيد الذي كان واحد من أبرز وأهم علماء وفقهاء اليمن الذين قدموا الدين وقيمه ومبادئه وعلموه للدارسين والعامة بشكل جسد وسطية الإسلام ونبذ التعصب والتطرف المذهبي وكان أحد أبرز من خاضوا غمار التدريس في كلية الشريعة بجامعة صنعاء بعد تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي .
كما كان رحمه الله واحدا من افقه واعلم العلماء بأصول الفقه وأبرز من يروون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن توليه منصب مفتي الجمهورية والذي قدم خلال توليه عصارة علمه وفقهه إلى الناس بفتاويه التي تميزت بالبساطة والوسطية والبعد عن التعصب لموقف فقهي معين وهو الأمر الذي أكسبه حب واحترام الجميع على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية .

وأكد أبوراس أن اليمن خسر برحيل الفقيد القاضي العمراني واحدا من أبرز علمائه وفقهائه الاجلاء الذين تركوا وراءهم إرثا علميا وفقهيا نافعا يسترشد به المهتمون والدارسون ويتعلمون منه وسطية الإسلام واعتداله .

وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة برحيل الفقيد العمراني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ..إنا لله و إنا إليه راجعون .








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