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أخبار
المؤتمر نت - عالميا: الإصابات بكورونا تتجاوز 187 مليون حالة

عالميا: الإصابات بكورونا تتجاوز 187 مليون حالة

المؤتمرنت -
عالميا: الإصابات بكورونا تتجاوز 187 مليون حالة
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ أكثر من 4 ملايين و49 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 187 مليوناً و648 ألف اصابة، تعافى منهم 171 مليونا وأكثر من 605 آلاف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة ليومنا هذا، سجلت دول العالم الأحد 373 ألفا و106 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,508 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (622,845 وفاة)، والبرازيل (533,546 وفاة)، والهند (408,792 وفاة)، والمكسيك (234,969 وفاة)، والبيرو (194,387 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,732,753 إصابة)، والهند (30,874,376 إصابة)، والبرازيل (19,089,940 إصابة)، وفرنسا (5,812,639 إصابة)، وروسيا (5,783,333 إصابة).









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