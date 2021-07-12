المؤتمرنت -

مناقشة احتياجات معاهد وكليات المجتمع بصنعاء والبيضاء

ناقش اجتماع اليوم في صنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن احتياجات معاهد التعليم الفني وكليات المجتمع في صنعاء ومحافظة البيضاء.



وأقر الاجتماع بحضور نائب الوزير الدكتور محمد السقاف تشكيل لجان للنزول الميداني إلى كلية المجتمع في البيضاء ومعهد التعليم الفني في القرشية برداع و كلية المجتمع في سنحان ومعهدي بغداد وذهبان ورفع تقارير بالاحتياجات المطلوبة لتوفيرها عبر الجهات المختصة.



ووجه الوزير صندوق تنمية المهارات بتوفير احتياجات معاهد البيضاء والقرشية بمتطلباتها من الكراسي والأجهزة التشغيلية ومنظومات لتوليد الطاقة والحد من تداعيات انقطاع الكهرباء عنها.



وشكل الاجتماع لجنة للإشراف على تسليم العميد الجديد للمعهد التقني في حدة بالأمانة مهامه خلفا للعميد السابق.



وكلف الوزير لجنة لإعداد دراسة أولية لإنشاء قسم للترجمة في ديوان عام الوزارة يعتمد بقرار وزاري لاحقا بهذا الخصوص.



