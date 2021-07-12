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أخبار
المؤتمر نت - أن اليمن بانتصاراته العظيمة يقف اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة وقوية سيمتد أثرها إلى ابعد مما يتصوره المعتدين في حساباتهم الخاطئة.

وزير الدفاع مؤكدا: القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضاً

المؤتمرنت -
وزير الدفاع مؤكدا: القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضاً
قال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي - وزير الدفاع- إن القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضا إذا استمروا في غيهم وغطرستهم على اليمن ، ناصحا دول العدوان باستيعاب ذلك جيدا والاستفادة من الدروس السابقة.

وكشف وزير الدفاع عن امتلاك الجمهورية اليمنية، استراتيجية عسكرية جديدة، لمواكبة مجمل المستجدات الوطنية والقومية المشتركة، تشمل في مضامينها الجهوزية الموجبة للذود عن سيادة اليمن والدفاع عن قضايا الأمة المصيرية.

وقال " إن الجمهورية اليمنية وللعام السابع من العدوان تمتلك من القدرات والإمكانات التي تحققت في زمن وجيز، دفاعيا وهجوميا وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية الأمر الذي يمنح اليمنيين الامتياز في رسم السياسة واتخاذ القرار السيادي بعيدا عن الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية"

وأشار اللواء العاطفي إلى أن اليمن بانتصاراته العظيمة يقف اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة وقوية سيمتد أثرها إلى ابعد مما يتصوره المعتدين في حساباتهم الخاطئة.


وأوضح وزير الدفاع أن قوى العدوان تمارس غوايتها المعهودة وادعائها السلام ووقف العدوان والملف الإنساني والحل السياسي، لكنها في حقيقة الأمر تتخذ كل ذلك لمجرد الاستهلاك الإعلامي واستغلال المواقف الدولية والإقليمية.

ولفت إلى أن استمرار الحصار والعدوان وتصعيده الخطير ضد الشعب اليمني هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم وفي ذات المسار لا يمكن أن تتحقق أية نتائج إيجابية لأية مفاوضات قادمة طالما وأن هناك تدخلات وإملاءات أمريكية صهيونية على رعاة السلام في المجتمع الدولي.

وأشار اللواء العاطفي إلى طبيعة الأحداث والمستجدات في مديريتي الزاهر والصومعة جنوب غرب محافظة البيضاء وما حشده العدوان من عناصره الإرهابية من تنظيمات القاعدة وداعش والنصرة الذين جلبهم من كل حدب وصوب.

وقال" إن اللجوء إلى هذه العناصر الإرهابية يعبر عن الإفلاس الكبير في الموقف العسكري القتالي لدول تحالف الشر والإجرام كما كشف عن الدور الحقيقي للنظام الأمريكي وأذياله من الاتباع والأدوات في المنطقة الذين يدعون محاربة هذه العناصر الإرهابية بينما هم من يدعمها ويساندها ويصطف معها ضد شعبنا واستباحة الدماء اليمنية الزكية".

وحيا وزير الدفاع المقاتلين الميامين المرابطين في محور البيضاء وكل أبناء القبائل الشرفاء على تصديهم الحاسم لحشود العناصر الإرهابية وسحق وتدمير أوكارها وتطهير المناطق التي تسللت إليها.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن اللواء العاطفي، إشادته بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية على امتداد ساحات وميادين القتال..








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