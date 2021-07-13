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أخبار
المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء بسبب المنخفض الجوي الذي تشكل شمال شرق البحر العربي

امطار متوقعة على المرتفعات الجبلية الغربية

المؤتمرنت -
امطار متوقعة على المرتفعات الجبلية الغربية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء بسبب المنخفض الجوي الذي تشكل شمال شرق البحر العربي والمحمل بكتلة هوائية دافئة ورطبة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن يشمل تأثيره محافظات المهرة، حضرموت، شبوة والهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن مما يؤدي إلى تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما توقع هطول أمطار متفرقة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها الى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول اثناء وبعد هطول الأمطار ،محذراً مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز الى أن امطاراً هطلت خلال الساعات الماضية تم تسجيلها في محطات الرصد الجوي وبلغت كميتها في صرفيت : 10.5، الغيظة : 5.2 ،الشحر : 3.5 ،عمران : 1.6،المكلا : 1.6 ،الضالع : 0.9 ،سيئون : 0.3

وبحسب المركز شملت الأمطار أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج وعدن، إب وتعز.








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