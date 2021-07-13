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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - تفاصيل عملية “النصر المبين” في البيضاء

الكشف عن تفاصيل عملية “النصر المبين” في البيضاء

المؤتمرنت -
الكشف عن تفاصيل عملية “النصر المبين” في البيضاء
أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية "النصر المبين"، تمكنت خلالها من إستعادةِ كاملَ المناطقِ التي كان قد تسلل إليها العدوُّ وكذا تحريرَ مناطقَ واسعةً في مديريتي الزاهرَ والصومعةَ بمحافظةِ البيضاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية جاءت رداً على الاعتداءِ الغاشمِ الذي قامتْ به عناصرُ الارتزاقِ والإجرام من عناصرِ داعشَ والقاعدةِ وبإسنادِ دولِ العدوانِ.

لفت إلى أنه تم خلال العملية التي استمرت 72 ساعة فقط، إغتنامِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ والعتادِ ومصرعِ وإصابةِ المئاتِ من العصاباتِ التكفيريةِ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش.

وقال" إن القواتِ المسلحةَ وهي تعلنُ عن هذا الإنجازِ الكبيرِ لَتؤكدُ لأبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ مستوى الارتباطِ بينَ تلك الجماعاتِ التكفيريةِ المنفذةِ للأجندةِ الأمريكية وتحالفِ العدوانِ الذي قامَ بإسنادِها بعشراتِ من الغاراتِ الجوية".

وثمن بيان القوات المسلحة، الدورَ الكبيرَ لأبناءِ محافظةِ البيضاءِ وقبائلِها الأبية.. مؤكدا استمرارَ العملياتِ العسكريةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ وتحريرِ كافةِ أراضي الجمهورية.

وذكر العميد سريع أنه سيتمُ نشرُ تفاصيلَ العمليةِ وبثُ مشاهدَها خلالَ الأيامِ المقبلةِ.








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