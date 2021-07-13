الثلاثاء, 13-يوليو-2021 الساعة: 06:44 م - آخر تحديث: 06:37 م (37: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بدء صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلال

الامانة.. بدء صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلال

المؤتمرنت -
الامانة.. بدء صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلال
دشن وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والتعليم العالي حسين حازب ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم، المرحلة الثالثة من صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلال بالأمانة.

وفي تدشين المشروع الذي ينفذه صندوق الرعاية الاجتماعية بدعم من منظمة اليونيسف والبنك الدولي، أكد الوزير ابن ضبيع اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأحفاد بلال والسعي لإدماجهم في المجتمع.

وحث البنوك وشركات الصرافة على تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين، مشيداً بتعاون ودور منظمة اليونيسف وجهود صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة في تقديم الدعم لهذه الشريحة والتخفيف من معاناتها.

وأشار وزير الشئون الاجتماعية إلى صرف مخصصات الرعاية الاجتماعية منتصف الشهر الماضي لأكثر من مليون و٥٠٠ ألف أسرة في مختلف المحافظات في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أشاد الوزير حازب، بجهود وزارة الشئون الاجتماعية وأمانة العاصمة وسعيهما من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحصار والعدوان، لا سيما الاهتمام بشريحة أحفاد بلال ورعايتهم.

بدوره أكد النقيب، حرص الأمانة التي كان لها السبق في صرف حالات الرعاية الاجتماعية منذ العام ٢٠٠٤م، على استمرار تقديم الرعاية والدعم للمستحقين بما يخفف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.

وأشار الى أن مشروع الحوالات النقدية استهدف تجمعات أحفاد بلال في عموم المديريات، وذلك في إطار ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية للاهتمام بأحفاد بلال والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

من جانبها أوضحت مديرة فرع الصندوق بالأمانة جميلة المطري، أن المرحلة الثالثة من المساعدات النقدية تستهدف خمسة آلاف و٤٠٨ أُسر من أحفاد بلال بمبلغ ١٦٢ مليوناً و٢٤٠ ألف ريال بواقع ٣٠ ألف لكل أُسرة.

ولفتت إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن أنشطة مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لأحفاد بلال، التي ينفذها الصندوق.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: عيد الأضحى.. أبرز المعلومات عن الأضحية
عربي ودولي: مقتل 7 بهجوم مسلح في أفغانستان
فنون ومنوعات: هند صبري تجمع التبرعات لمستشفيات تونس
علوم وتقنية: تجميل الشعر .. فوائد الليمون الصحية
رياضة: رونالدو خارج التشكيلة المثالية لـ يورو 2020
فنون ومنوعات: بيع ماسة بـ 12 مليون دولار
عربي ودولي: 8 عائلات مقدسية تهدم منازلها ذاتيًا
أخبار: تسجيل 86 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: امطار متوقعة على المرتفعات الجبلية الغربية
عربي ودولي: العراق.. وفيات في حريق بمستشفى عزل لكورونا
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل عقلان
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
علوم وتقنية: فوائد الحلبة للرجال والنساء
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كورونا
فنون ومنوعات: انفصال أصالة عن زوجها الجديد
أخبار: وزير الدفاع مؤكدا: القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضاً
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مهيس قاسم
اقتصاد: تراجع الدولار الأمريكي
أخبار: استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية بصعدة
رياضة: انطلاق بطولة النخبة للبولينج بصنعاء
ثقافة: التغيير المناخي في مهرجان كان السينمائي
علوم وتقنية: ميزة جديدة لمستخدمى واتس آب على أيفون
أخبار: مناقشة احتياجات معاهد وكليات المجتمع بصنعاء والبيضاء
عربي ودولي: إعلان الطوارئ في طوكيو بسبب كورونا
أخبار: صنعاء.. تشييع جثمان فقيد الوطن القاضي العمراني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021