المؤتمرنت -

اعتماد السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات اليمنية (تفاصيل)

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم الانتهاء من اقرار واعتماد السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات اليمنية للعام الجامعي (2021/ 2022م).



وقال وزير التعليم العالي أن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي اصدر القرار رقم 56 لعام 2021م بشأن اعتماد السياسة العامة للتنسيق والقبول بالجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، واعتماد الطاقة الاستيعابية وفقاً للإمكانات المتوفرة وبناءً على محاضر مجالس الجامعات المستندة على محاضر شئون الطلاب والكليات بهذا الخصوص.



واشار الوزير إلى أن القرار تضمن توزيع الطاقة الاستيعابية لجميع التخصصات في الجامعات الحكومية بأن تكون 90 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للنظامين العام والموازي والنفقة الخاصة، شاملاً المقاعد المجانية واوائل الجمهورية في الثانوية العامة ، و10 بالمائة لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الحكومية وفقاً لاختبارات المفاضلة .



وذكر الوزير حازب ان سياسة القبول هذا العام - تنفيذا للرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي - اقرت إضافة 10 بالمائة إلى الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في كافة التخصصات المعتمدة ماعدا التخصصات الطبية والهندسية مع ضرورة التزام الجامعات بتوفير كافة المتطلبات .



وأوضح أن القرار اعتمد توزيع المقاعد المجانية بنسبة 10 بالمائة في الجامعات الحكومية و 5 بالمائة في الجامعات الأهلية لكل التخصصات، وكذا اعتماد الطاقة الاستيعابية لجميع التخصصات في الجامعات الأهلية وفقاً للطاقة الاستيعابية المقرة من الوزارة .



واكد وزير التعليم العالي أن القرار اعتمد تحديد عمر الثانوية العامة وفقاً للنظام الموحد لشؤون الطلاب بـ6 سنوات في التخصصات الطبية والهندسية وقبول الطلاب الذين تتجاوز عمر الثانوية اكثر من 6 سنوات في التخصصات النظرية والإنسانية في الجامعات الحكومية والأهلية.



وذكر الوزير حازب بأن السياسة العامة للتنسيق والقبول لهذا العام راعت ظروف الطلاب وخفضت نسب القبول بـ2 بالمائة في الكليات الطبية ، و3 بالمائة في الكليات الأخرى بصورة استثنائية للعام الجامعي (2021/ 2022م) بناءً على نتائج تحليل النتيجة العامة حسب المعدلات على مستوى العاميين الماضيين للقسمين العلمي والأدبي الذي نفذته وزارة التربية والتعليم.



وبين أن السياسة العامة حددت الحد الأدنى لمعدلات ونسب القبول وامتحانات المفاضلة للعام (2021/ 2022م) في الجامعات الحكومية كالتالي: " 83 بالمائة علمي في كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة "، ومعدل 78 بالمائة علمي في العلوم الطبية التطبيقية والمساعدة " مختبرات، تمريض، تخدير، اشعه، تغذية،علاج طبيعي، علم السمع والنطق".



وحددت السياسة العامة نسبة 78 بالمائة علمي في كليتي الهندسة والبترول والمعادن الطبيعية، و 73 بالمائة علمي في الحاسوب وتقنية المعلومات، و 75 بالمائة علمي أدبي في التربية، و 70 بالمائة بكلية العلوم، و70 بالمائة علمي او ادبي في الإعلام ، و73 بالمائة علمي أو أدبي في كليات اللغات والشريعة والقانون، التجارة والعلوم الإدارية، و68 بالمائة علمي او أدبي في كليات الآداب والعلوم الإنسانية، و 65 بالمائة علمي في الزراعة والطب البيطري، وعلوم البحار، و65 بالمائة علمي أدبي في الفنون الجميلة ، و 60 بالمائة علمي ادبي بالتربية الرياضية.



وبين الوزير أن السياسة العامة اعتمدت معدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية وفي النظام الموازي والنفقة الخاصة في الجامعات الحكومية بمعدل يقل عن 5 بالمائة عن النظام العام في الجامعات الحكومية.



وأكد أن القرار شمل اعتماد معدلات القبول والطاقة الاستيعابية في المراكز الجامعية التي تقدم برامج دبلوم " سنتان أو ثلاث سنوات " من قبل المجالس المختصة ووفقاً للإمكانيات المتاحة على أن يتم رفعها للوزارة لاعتمادها وفتح التنسيق والقبول فيها عبر البوابة الإلكترونية الموحدة .



ونبه حازب أن الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من المحافظات المحتلة من عام 2015 وما بعد لايتم قبولهم في الجامعات إلا بعد التصديق على وثائقهم من قبل وزارة التربية والتعليم بصنعاء ، في حين يحق لخريجي الثانوية العامة للعام 2020/ 2021م الالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية اذا اعلنت نتيجتهم العامة خلال فترة التنسيق على أن يحضروا شهادة مؤقته من وزارة التربية .



ولفت الوزير إلى أنه سيتم استيعاب خريجو الثانوية المهنية التخصصية في الكليات والتخصصات المناظرة لمؤهلاتهم وبنفس معدلات القبول المعلنة وفي المساق نفسه، ويخضعون لامتحان المفاضلة أسوة بخريجي الثانوية العامة.



واكد حازب أن السياسة العامة حددت الاجراءات التنفيذية لعملية التنسيق والقبول للعام الجامعي (2021/ 2022م) واعتماد نظام النافذة الالكترونية الموحدة للتنسيق والقبول في كل الجامعات اليمنية عبر البوابة الالكترونية ( http:// oasyemen.net) التابعة لمركز تقنية المعلومات بدءً من 10 يوليو حتى 31 أكتوبر في الجامعات الحكومية في النظام العام وللتخصصات الخاضعة للمفاضلة، وفتح التنسيق في الجامعات الحكومية نظام موازي والجامعات الأهلية والمقاعد المجانية والوافدين بداءً من الـ10 من أغسطس القادم وحتى 31 نوفمبر المقبل.



وحسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي فقد بين أن السياسة العامة للتنسيق والقبول حددت اعتماد 30 بالمائة من درجة المفاضلة على معدل الثانوية العامة، و 70 بالمائة من نتيجة اختبارات المفاضلة .







