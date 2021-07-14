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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تحمل على متنها 88 طنا من المستلزمات ال

صنعاء تستقبل 88 طنا أدوية لمنظمة اليونيسف

المؤتمرنت -
صنعاء تستقبل 88 طنا أدوية لمنظمة اليونيسف
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تحمل على متنها 88 طنا من المستلزمات الطبية والدوائية.

تلقت طائرة الشحن نوع 747 جامبو كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية التي يتمتع بها مطار صنعاء الدولي وقدرته في استقبال مختلف أنواع الطائرات.
(سبأ)








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