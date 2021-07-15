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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان ترتكب 114 خرقا لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 114 خرقا جديدا لاتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 114 خرقا جديدا لاتفاق الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 15 غارة على محافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 114 خرقاً بينها غارتان لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجبلية والجاح والفازة .

ونفذت قوى العدوان ستة خروقات بقصف مدفعي لعدد 96 قذيفة و93 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.

وذكر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية صرواح، وأربع غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.








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