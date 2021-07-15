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أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. 4 ملايين حالة وفاة بفيروس كورونا

عالميا.. 4 ملايين حالة وفاة بفيروس كورونا

المؤتمرنت -
عالميا.. 4 ملايين حالة وفاة بفيروس كورونا
أظهرت الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغ 4 ملايين ونحو 75 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 189 مليوناً وأكثر من 180 ألف اصابة، تعافى منهم 172 مليون وما يزيد عن 806 آلاف مريض.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار موجة إصابات كبيرة بفيروس كورونا في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تزداد فيه المخاوف من النتائج الكارثية لهذا التفشي المحتمل للفيروس.

وعزت "الصحة العالمية" أسباب الموجة إلى الانتشار السريع للمتحور "دلتا" وإلى بطء تلقي جرعات اللقاح المضادة للفيروس في أغلب دول المنطقة.

وقالت المنظمة إن ليبيا وإيران والعراق وتونس شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تسجيل إصابات عالية، وإن لبنان والمغرب قد يمران بالمرحلة نفسها.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت

دول العالم أمس الأربعاء 554 ألف و510 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,715 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,574 وفاة)، واندونيسيا (991

وفاة)، وروسيا (786 وفاة)، والأرجنتين (610 وفيات)، والهند (580 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (57,664 إصابة)، واندونيسيا (54,517 إصابة)، وبريطانيا (42,302 إصابة)، والهند (41,854 إصابة)، وأميركا (35,447 إصابة).








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