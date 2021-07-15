المؤتمرنت -

مصرع وإصابة 910 مرتزقا في معارك البيضاء ( تفاصيل)

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية مصرع 350 وإصابة 560 من عناصر مرتزقة العدوان خلال عملية (النصر المبين) التي خاضها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته بمحافظة البيضاء .



واشار العميد يحيى سريع إلى تمكن ابطال الجيش اليمني من تدمير وإعطاب 29مدرعة، واستعادة مناطق وتحرير أخرى بمديريتي الصومعة والزاهر وبمساحة إجمالية تبلغ 100 كم مربع.



وفي ايجاز صحفي له يوم الخميس 15 يوليو الجاري، كشف فيه تفاصيل عملية " النصر المبين" بمحافظة البيضاء، لفت العميد سريع إلى تنفيذ القوة الصاروخية لعدد 9 عمليات خلال المواجهات، فيما نفذ سلاح الجو اليمني المسير 40 عملية إستهداف لقوات العدوان.



مشيرا إلى ان طيران العدوان شن أكثر من 161 غارة في إطار دعمه للمرتزقة اثناء المعركة .



وقال العميد سريع:" لقد اثبتت هذه المعركة مجددا لابناء شعبنا العزيز حقيقة العناصر التكفيرية داعش والقاعدة وارتباطهما بالمشروع الأمريكي ضمن تحالف العدوان".

