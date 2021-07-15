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أخبار
المؤتمر نت - بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين

بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين

المؤتمرنت -
بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر أبريل 2018 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي لوكالة سبأ أن الهيئة وفروعها بالمحافظات حرصت على مضاعفة الجهود وتسخير الطاقات لتسهيل عملية الصرف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمتعاقدين والتخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أنه تم توفير السيولة لصرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين المستحقة التي تأخر موعد سدادها نتيجة الحرب الاقتصادية الممنهجة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي على الشعب اليمني.

وأشاد بتعاون نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم ومحافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل في تسهيل استكمال الإجراءات المالية لصرف معاشات المتقاعدين المدنيين ووكلاء المستفيدين.








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