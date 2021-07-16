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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وانتشار واسع للسحب على معظم مناطق البلاد خلال فترتي الليل

توقعات بهطول أمطار متفرقة على معظم المحافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفرقة على معظم المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وانتشار واسع للسحب على معظم مناطق البلاد خلال فترتي الليل والنهار يرافقها هطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم ، أن من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، قد تكون غزيرة أحياناً أثناء الليل خصوصاً على صحارى المهرة وحضرموت وتمتد غرباً إلى شرق محافظة الجوف.

كما ستهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة أثناء النهار يرافقها الرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباً وحتى صعدة شمالاً وتمتد غرباً إلى سواحل محافظتي الحديدة وحجة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية خصوصاً أثناء الليل وقد تكون غزيرة أحياناً على جنوب شرق محافظة المهرة.

وتوقع المركز أيضاً استمرار هبوب الرياح الموسمية الشديدة، على أرخبيل سقطرى مع أمطار خفيفة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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